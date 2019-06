Irán varoval USA pred chybou s dronom:Trump vraj odvolal útoky na Irán

Donald Trump strávil väčšinu štvrtka diskusiou o stratégii s vysoko postavenými poradcami pre národnú bezpečnosť a kongresovými lídrami.

Teherán 21. júna (TASR) - Spojené štáty spravili "chybu", keď vyslali svoje prieskumné bezpilotné lietadlo do iránskeho vzdušného priestoru, vyhlásil v piatok Irán a varoval USA, aby podobný krok už nezopakovali. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Dúfame, že naši nepriatelia už takéto chyby nespravia. Informovali sme o tom OSN a podali tam sťažnosť proti tomuto jasnému a provokatívnemu porušeniu pravidiel zo strany USA," vyhlásil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví v rozhovore pre štátny telerozhlas IRIB.



Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf na obranu vyhlásenia vlády zverejnil súradnice, na ktorých malo k zničeniu amerického bezposádkového lietadla dôjsť. Dodal, že vrak dronu vylovili v iránskych teritoriálnych vodách. Washington tvrdí, že bezpilotné lietadlo sa v čase svojho zostrelenia, vo štvrtok ráno, nachádzalo 34 kilometrov od pobrežia Iránu.



Tlačová agentúra AP píše, že americká armáda sa v noci na piatok v reakcii na zostrelenie dronu pripravovala na obmedzené útoky proti Iránu, avšak súhlas na operáciu bol náhle stiahnutý.



Nemenované americké zdroje spresnili, že medzi cieľmi útokov mali byť radarové a raketové zariadenia. Denník The New York Times napísal, že prezident USA Donald Trump schválil útoky, ale neskôr ich odvolal. Biely dom vo štvrtok odmietol komentovať príčiny tohto rozhodnutia.



Trump strávil väčšinu štvrtka diskusiou o stratégii s vysoko postavenými poradcami pre národnú bezpečnosť a kongresovými lídrami, uvádza AP. Na otázku o reakcii USA na zostrelenie dronu Trump v priebehu štvrtka povedal: "Čoskoro sa to dozviete."