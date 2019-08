Irán varoval USA pred zadržaním supertankera

Iránsky tanker - s novým menom Adrian Darya 1 - v noci na pondelok zdvihol kotvy a začal sa vzďaľovať od pobrežia Gibraltáru. Supertanker vyplával krátko pred polnocou juhovýchodným smerom.

Teherán 19. augusta (TASR) - Irán v pondelok varoval Spojené štáty pred zadržaním ropného tankera Grace 1, ktorému britské úrady povolili vyplávať z Gibraltáru. S odvolaním sa na iránsku diplomaciu o tom informovala agentúra AFP.



"Irán dal americkým predstaviteľom prostredníctvom oficiálnych kanálov potrebné upozornenia..., aby neurobili takú chybu, pretože by to malo vážne následky," povedal na tlačovej konferencii hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví v súvislosti s tým, že Washington dal príkaz na zadržanie iránskeho supertankera.



Iránsky tanker - s novým menom Adrian Darya 1 - v noci na pondelok zdvihol kotvy a začal sa vzďaľovať od pobrežia Gibraltáru. Supertanker vyplával krátko pred polnocou juhovýchodným smerom. Cieľová destinácia plavidla, ktoré prepravuje ropu v hodnote 130 miliónov dolárov, nebola známa.



Iránsky tanker Grace 1 zadržali príslušníci Britského kráľovského námorníctva 4. júla v britskom zámorskom území Gibraltár. Stalo sa tak na základe podozrenia, že vezie ropu do Sýrie, a tým porušuje sankcie Európskej únie voči Damasku.



Británia napokon vo štvrtok supertanker Grace 1 prepustila, keď sa Teherán písomne zaviazal, že plavidlo nevyloží ropu v Sýrii a neporuší tým sankcie EÚ uvalené na režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Americké ministerstvo spravodlivosti vydalo v piatok príkaz na zadržanie supertankera. Podľa ministerstva v tomto prípade došlo k pokusu o "protiprávny prienik do amerického finančného systému s cieľom podpory nezákonných dodávok z Iránu do Sýrie realizovaných iránskymi revolučnými gardami", ktoré USA považujú za zahraničnú teroristickú organizáciu.