Irán vylúčil rozhovory o balistických strelách i regionálnom napätí

V rámci snáh o záchranu jadrovej dohody navštívi v pondelok Teherán nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.

Teherán 7. júna (TASR) - Irán nebude so svetovými veľmocami rokovať o iných otázkach, než je tzv. jadrová dohoda z roku 2015. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí to uviedol v piatok v reakcii na vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý navrhol rozhovory o obmedzení balistického raketového programu a "regionálnych aktivít" Teheránu. Informovala o tom agentúra DPA.



"Témy mimo jadrovej dohody sú nepodstatné a tejto dohode nepomôžu," povedal hovorca iránskeho ministerstva Abbás Músaví. "Takéto vyhlásenia nemôžu zakryť skutočnosť, že po odstúpení Spojených štátov (od jadrovej dohody) nie sú Európania schopní túto dohodu realizovať," citovala ho štátna tlačová agentúra IRNA.



Viesť rozhovory o čomkoľvek inom by podľa hovorcu "len pomohlo Spojeným štátom priblížiť sa k ich cieľu - stroskotaniu jadrovej dohody".



Iránsky prezident Hasan Rúhání a minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf už predtým uviedli, že Teherán by bol ochotný rozšíriť rozhovory len vtedy, ak by bola dohoda z roku 2015 oživená a boli by stiahnuté sankcie USA voči islamskej republike.



Macron svoj návrh vyslovil vo štvrtok na tlačovej konferencii s prezidentom USA Donaldom Trumpom vo Francúzsku, na ktorej zdôraznil, že obe krajiny majú rovnaké ciele, pokiaľ ide o Teherán.



Vlaňajšie jednostranné odstúpenie Spojených štátov od jadrovej dohody a následné opätovné uvalenie sankcií na iránsky ropný a bankový sektor, ktoré značne zvýšilo ekonomický tlak na Teherán, dostalo do ťažkej situácie európske krajiny želajúce si dohodu zachovať.



Rúhání v máji vyhlásil, že Irán začne znova s obohacovaním uránu, ak nebudú sankcie zrušené do 60 dní.



V rámci snáh o záchranu jadrovej dohody navštívi v pondelok Teherán nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.