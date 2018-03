Irán výmenu šéfa americkej diplomacie komentoval zdržanlivo

Donald Trump sa v utorok prostredníctvom Twitteru poďakoval Tillersonovi za jeho výkon vo funkcii a oznámil, že jeho nástupcom bude šéf CIA Pompeo.

Teherán 14. marca (TASR) - Očakávané vymenovanie nového ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea, ktorý má nahradiť odvolaného Rexa Tillersona, vyvolalo zdržanlivú reakciu iránskej vlády. Podľa vyhlásenia hovorcu rezortu iránskej diplomacie Bahráma Ghásemího, sústavné zmeny v administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa nie sú ničím novým.



"Je to vnútropolitická záležitosť USA a nás sa netýka," povedal v stredu podľa agentúry DPA Ghásemí. Dodal, že pre Irán je dôležitá širšia zahraničná politika USA, nie jednotlivé osoby.



Doterajší riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo je známy ako zarytý konzervatívec a odporca medzinárodnej dohody o obmedzení jadrového programu Iránu z roku 2015. Podľa mnohých pozorovateľov je tak veľmi pravdepodobné, že USA nakoniec od tejto dohody odstúpia. Ghásemí však podľa DPA o tom nechcel špekulovať.



Iránske médiá pritom vymenovanie Pompea za ministra dávajú do priamej súvislosti s budúcnosťou jadrovej dohody. "Trump vyhodil Tillersona, aby pripravil pôdu pre odstúpenie od dohody," píše sa v stredajšom vydaní novín Džaván. Denník Bahár zase priniesol názor, že USA budú po nástupe Pompea vyvíjať nátlak na Irán nielen čo sa týka jadrovej dohody, ale aj v iných oblastiach. "Je to alarmujúci signál pre Irán a tak to musí hodnotiť aj iránska vláda," uvádza v stredajšom úvodníku.



Trump v januári predĺžil dočasné neuplatňovanie amerických sankcií voči Iránu, čím historickú jadrovú dohodu sprostredkovanú šiestimi mocnosťami (USA, Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko) ponechal v platnosti ešte najmenej niekoľko mesiacov. Americký prezident však varoval, že zo strany USA ide o tretie a zároveň posledné predĺženie, ak nebude táto dohoda upravená.



