Hadžizáde: Irán vyslal pred zostrelením amerického dronu varovania

Irán si v súvislosti s incidentom predvolal švajčiarskeho veľvyslanca v Teheráne, ktorý v krajine zastupuje aj americké záujmy.

Teherán 21. júna (TASR) - Veliteľ vzdušnej jednotky iránskych revolučných gárd generál Amír Alí Hadžizáde v piatok vyhlásil, že pred štvrtkovým zostrelením amerického prieskumného bezpilotného lietadla vyslal Irán niekoľko varovaní.



"Bohužiaľ, neodpovedali," povedal podľa agentúry AP Hadžizáde v rozhovore pre iránsku štátnu televíziu.



Za generálom pritom ležali údajné časti amerického bezposádkového lietadla Global Hawk. Dodal, že vrak dronu vylovili v iránskych teritoriálnych vodách. Washington tvrdí, že bezpilotné lietadlo bolo vo štvrtok zostrelené nad medzinárodnými vodami.



Irán si v súvislosti s incidentom predvolal švajčiarskeho veľvyslanca v Teheráne, ktorý v krajine zastupuje aj americké záujmy.



Tlačová agentúra AP píše, že americká armáda sa v noci na piatok v reakcii na zostrelenie dronu pripravovala na obmedzené útoky proti Iránu, avšak súhlas na operáciu bol náhle stiahnutý.



Nemenované americké zdroje spresnili, že medzi cieľmi útokov mali byť radarové a raketové zariadenia. Denník The New York Times napísal, že prezident USA Donald Trump schválil útoky, ale neskôr ich odvolal. Biely dom vo štvrtok odmietol komentovať príčiny tohto rozhodnutia.



Trump strávil väčšinu štvrtka diskusiou o stratégii s vysoko postavenými poradcami pre národnú bezpečnosť a kongresovými lídrami, uvádza AP. Na otázku o reakcii USA na zostrelenie dronu Trump v priebehu štvrtka povedal: "Čoskoro sa to dozviete."