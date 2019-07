Irán zamietol ponuku Pompeovej návštevy ako pokryteckú

USA a Irán prerušili všetky diplomatické vzťahy po islamskej revolúcii v roku 1979.

Teherán 31. júla (TASR) - Ako pokrytecké gesto odmietol Irán ponuku ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea navštíviť Iráncov a prehovoriť k nim, píše agentúra AP.



"Do Iránu chodiť nemusíte," povedal v stredu na margo šéfa americkej diplomacie iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf pri príležitosti kabinetného zasadnutia.



Namiesto toho navrhol, aby Pompeo udelil iránskym reportérom víza, aby mohli vycestovať do USA a urobiť s ním rozhovor. Zároveň ho obvinil, že ich žiadosti zamietol.



"My sa nebojíme, keď (Zaríf) príde do Ameriky a využije tam právo slobodne hovoriť," tvítoval v pondelok Pompeo. "Je pravda o (Chameneího) režime taká zlá, že mi nemôže dovoliť urobiť to isté v Teheráne?" povedal Pompeo odkazujúc na najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. "Čo keby jeho ľud počul pravdu, nefiltrovanú, neskrátenú?"



Zaríf je v rámci iránskeho - náboženstvom kontrolovaného - politického systému považovaný za relatívne umierneného politika. Spoločne s ďalšími medzinárodnými mocnosťami sa mu v roku 2015 podarilo uzavrieť medzinárodnú dohodu o iránskom jadrovom programe.



USA a Irán prerušili všetky diplomatické vzťahy po islamskej revolúcii v roku 1979. Spojené štáty umožňujú iránskym predstaviteľom navštevovať ústredie Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.