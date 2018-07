Irán zasiahla séria miernych a stredne silných zemetrasení

Celkovo tri zemetrasenia zasiahli mesto Rújdar v južnej provincii Hormozgán, ako aj časť západnej provincie Kermánšáh pri hranici s Irakom.

Teherán 22. júla (TASR) - Viacero miernych a stredne silných zemetrasení zasiahlo v nedeľu Irán, odkiaľ hlásili v tejto súvislosti ľahké zranenia 26 osôb. Magnitúda otrasov bola v rozsahu od 4,6 do 5,9, informovala agentúra AP s odvolaním sa na iránske médiá a údaje americkej geologickej služby USGS, ktorá sleduje seizmickú aktivitu na celom svete.



Celkove tri zemetrasenia zasiahli mesto Rújdar v južnej provincii Hormozgán, ako aj časť západnej provincie Kermánšáh pri hranici s Irakom. Všetky vznikli v malej hĺbke do desiatich kilometrov pod zemským povrchom, čo zvyšovalo pravdepodobnosť, že spôsobia škody.



Guvernér provincie Kermánšáh uviedol pre iránsku štátnu televíziu, že ambulantne tam bolo ošetrených 26 zranených ľudí a niektoré domy sú poškodené. Šéf iránskeho úradu civilnej ochrany doplnil, že situáciu v zasiahnutej hornatej oblasti preverujú pomocou vrtuľníkov a nemocnice i pohotovostné strediská v okolí sú pripravené prijať ďalšie zranené osoby, ak by to bolo potrebné.



Irán postihujú zemetrasenia pravidelne, keďže jeho územie sa nachádza na styku litosferických dosiek. Vlani v novembri zasiahli západ krajiny otrasy s magnitúdou 7,2, ktoré po sebe zanechali viac ako 600 mŕtvych. Ešte v roku 2003 zemetrasenie s magnitúdou 6,6 zrovnalo so zemou historické mesto Bam a pripravilo o život približne 26.000 ľudí.