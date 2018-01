Irán zhabal množstvo zbraní údajne dodaných Saudskou Arábiou

Jeden z nelegálnych skladov zbraní objavili na východe Iránu. Okrem iného sa v ňom nachádzalo 23 náloží s diaľkovým ovládaním, ktoré mali byť podľa iránskych úradov použité pri teroristických útokoch.

Teherán 25. januára (TASR) - Tajná služba Iránu skonfiškovala veľké množstvo zbraní a munície, ktoré údajne dodala do krajiny Saudská Arábia. Oznámila to vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na správy iránskych štátnych médií.



Iránska vláda uviedla, že zbrane do Iránu dopravili teroristi cez východnú hranicu krajiny za pomoci saudskoarabských tajných služieb, informovala v stredu iránska televízia Press TV.



Druhý úkryt zbraní patril "separatistickej skupine" v kurdskom meste Maríván, ktoré leží na západe Iránu neďaleko hraníc s Irakom. Okrem iného sa v ňom nachádzali granáty, rakety, výbušniny a trhaviny TNT a C-4.



V oboch oblastiach, kde došlo k zaisteniu zbraní, dochádza k sporadickým zrážkam medzi iránskymi bezpečnostnými silami a bojovníkmi tzv. Islamského štátu (IS), respektíve s kurdskými ozbrojencami bojujúcimi za sebaurčenie iránskych Kurdov.



Saudská Arábia a Irán navzájom súperia o vplyv v regióne Blízkeho východu. Prevažne sunnitská Saudská Arábia a šiitský Irán podporujú opačné strany konfliktov v Sýrii a Jemene.