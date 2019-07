Irán žiada okamžité prepustenie supertankera zadržaného v Gibraltári

Predseda gibraltárskej vlády Fabian Picardo zaistenie plavidla a jeho nákladu zdôvodnil podozrením, že prevážalo ropu do Sýrie, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie.

Teherán 5. júla (TASR) - Irán vyzval v piatok Britániu, aby okamžite prepustila supertanker, ktorý vo štvrtok ráno zadržali vo vodách britského zámorského územia Gibraltár. Informovala o tom agentúra AFP.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí si ešte vo štvrtok predvolalo britského veľvyslanca v Teheráne Roba Macaira, aby mu tlmočilo oficiálny protest proti "neakceptovateľnému" zadržaniu tankera.



Vysoký predstaviteľ iránskeho rezortu diplomacie na stretnutí s veľvyslancom vyzval Britániu na "okamžité prepustenie ropného tankera vzhľadom na skutočnosť, že bol zaistený na žiadosť USA".



Gibraltárske úrady o pôvode zachyteného plavidla neinformovali, podľa britského časopisu o moreplavbe Lloyd's List sa supertanker Grace 1 plavil pod panamskou vlajkou a prevážal iránsku ropu. Agentúra AP uvádza, že v registri OSN je ako majiteľ lode uvedená spoločnosť Grace Tankers Ltd. so sídlom v Singapure.



Šéf španielskej diplomacie Josep Borrell novinárom povedal, že 330 metrov dlhý tanker bol zadržaný na žiadosť USA.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton, ktorý presadzuje tvrdý kurz voči Iránu, označil zadržanie supertankera za "vynikajúcu správu".



K incidentu došlo v čase už beztak eskalujúceho napätia medzi Západom a Iránom, kedy EÚ premýšľa ako zareagovať na oznámenie Teheránu, že zvýši obohacovanie uránu aj nad úroveň stanovenú v medzinárodnej jadrovej dohody, ktorú dosiahol so svetovými mocnosťami v roku 2015. Irán takýmto oznámením reagoval na vlaňajšie odstúpenie USA od zmienenej dohody, i uvalenie nových amerických sankcií.