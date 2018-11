Iránci si pripomenuli 39. výročie obsadenia veľvyslanectva USA

Irán si každoročne 4. novembra pripomína výročie obsadenia americkej ambasády radikálnymi islamskými študentmi z roku 1979.

Teherán 4. novembra (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v nedeľu do ulíc iránskej metropoly Teherán, aby si pripomenuli 39. výročie obsadenia amerického veľvyslanectva študentmi, ku ktorému došlo po islamskej revolúcii v roku 1979. Informovala o tom agentúra AP.



Dav zhromaždených v okolí bývalého amerického veľvyslanectva v Teheráne opäť skandoval heslá ako "Preč s USA" a "Smrť Izraelu". Podľa iránskej štátnej televízie sa podobné oslavy a zhromaždenia konali aj v mnohých ďalších iránskych mestách.



Irán si každoročne 4. novembra pripomína výročie obsadenia americkej ambasády radikálnymi islamskými študentmi z roku 1979. Došlo k nemu niekoľko mesiacov po tom, čo islamská revolúcia zosadila Američanmi podporovaného šacha Mohammada Rezu Pahlavího.



Študenti tvrdili, že americké veľvyslanectvo bolo centrom sprisahania proti ich krajine. Svojou akciou protestovali aj proti tomu, že Washington odmietol vydať zosadeného šacha.



Skupinu 52 zajatých Američanov potom na veľvyslanectve zadržiavali 444 dní. Na slobodu sa dostali v deň inaugurácie Ronalda Reagana za 40. prezidenta USA - 20. januára 1981 -, a to na základe tzv. alžírskych dohôd uzavretých 19. januára 1981, v ktorých sa USA zaviazali, že sa nebudú miešať do záležitostí Iránu a rozmrazia účty Iráncov.



Tohtoročné oslavy obsadenia amerického veľvyslanectva v Teheráne sa konajú v čase, keď vláda súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa opätovne zavádza všetky sankcie Spojených štátov voči Iránu, ktoré boli zrušené na základe jadrovej dohody z roku 2015.



Sankcie sa týkajú iránskych sektorov lodnej dopravy, finančníctva a energetiky. Do platnosti vstúpia v pondelok 5. novembra.