Iránska polícia potlačila protesty, ktoré vypukli pre nedostatok vody

Demonštrácie zachvátili Irán aj koncom minulého roku, pričom sa rozšírili do 75 miest a stali sa najmohutnejšími od protestov, ktoré vypukli po sporných prezidentských voľbách v roku 2009.

Dubaj 1. júla (TASR) - Iránske vedenie v nedeľu vyzvalo na pokoj po protestoch, ktoré vypukli v meste Chorramšahr na juhozápade krajiny kvôli nedostatku vody.



Polícia zasiahla paľbou do davu ľudí, ktorí útočili na banky i verejné budovy. Nepokoje si nevyžiadali obete na životoch, pri streľbe bol zranený len jeden civilista, uviedol v nedeľu iránsky minister vnútra Abdolrezá Rahmání-Fazlí.



Mesto Chorramšahr bolo dejiskom protestov uplynulé tri dni. Demonštrácie sa konali aj v neďalekom meste Abadan.



Iránska štátna televízia odvysielala z mesta Chorramšahr zábery na budovy bánk s rozbitými výkladmi i na demonštranta so strelnou zbraňou. Podľa agentúry Reuters tam polícia na rozohnanie davu použila aj slzotvorný plyn. Stalo sa tak po tom, ako sa demonštranti pokúsili podpáliť jeden z mostov a záhradu obklopujúcu múzeum a pamätník obetiam iránsko-irackej vojny z 80. rokov.



Pre nedostatok vody vypuklo v Iráne od začiatku roka už niekoľko protestov. Zhoršujúce sa sucho, ktoré je okrem iného aj dôsledkom zlého hospodárenia, vyvoláva vo vedení krajiny veľké obavy.



V provincii Chúzistán na juhozápade Iránu, ktorej metropolou je práve Chorramšahr, žije početná arabská menšina sťažujúca sa už roky na údajnú diskrimináciu a prísnu kontrolu zo strany bezpečnostných zložiek.



Z vyvolávania nepokojov v Iráne obvinil v sobotu iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí Spojené štáty a ich spojencov. Štátna televízia citovala jeho vyjadrenia, že USA vytvorili koalíciu s inými regionálnymi štátmi, ktorá nie je schopná poraziť Irán.



Demonštrácie zachvátili Irán aj koncom minulého roku, pričom sa rozšírili do 75 miest a stali sa najmohutnejšími od protestov, ktoré vypukli po sporných prezidentských voľbách v roku 2009. Protesty na prelome decembra a januára si vyžiadali najmenej 25 obetí a takmer 5000 osôb bolo zatknutých.