Iránske sily vypálili rakety na izraelské ciele na Golanských výšinách

Izrael obsadil Golanské výšiny na západe Sýrie počas šesťdňovej vojny v roku 1967 a anektoval tento región v roku 1981, čo odsúdila Bezpečnostná rada OSN.

Tel Aviv 10. mája (TASR) - Iránske sily so sídlom v Sýrii vypálili približne 20 rakiet na armádne pozície Izraela v oblasti susedných Izraelom kontrolovaných Golanských výšin. Oznámila to v noci na štvrtok izraelská armáda.



Izraelské obranné systémy "niektoré" z rakiet zachytili a škody na izraelskej strane boli minimálne. Uvádza sa to v stanovisku armády s tým, že Izrael taktiež nezaznamenal žiadne obete na životoch.



Izrael zmienený incident posudzuje veľmi vážne a odpovedal naň, povedal podľa správy agentúry AP hovorca armády Jonathan Conricus.



Izraelská armáda krátko pred zverejnením správy o iránskom útoku informovala, že na Golanských výšinách sa pred polnocou v noci na štvrtok rozozvučali sirény varujúce pred leteckým útokom.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) s odvolaním sa na svoje zdroje potvrdilo, že ponad Izraelom okupované územie Golanských výšin preletelo lietadlo.



Ako doplnila agentúra AP, izraelská armáda je v ostatných dňoch v stave zvýšenej pohotovosti v dôsledku obáv pred možným útokom zo Sýrie. Irán spoločne s Damaskom obvinili Izrael zo série útokov na iránske ciele v Sýrii, ku ktorým došlo v uplynulých týždňoch. Tel Aviv účasť na týchto incidentoch nevyvrátil ani nepotvrdil.



