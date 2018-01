Iránske súdy preskúmajú všetky rozsudky smrti v drogových kauzách

V súčasnosti hrozí v Iráne trest smrti za drogové delikty približne 4000 osobám.

Teherán 9. januára (TASR) - Najvyšší predstaviteľ iránskeho súdnictva nariadil preskúmať všetky rozsudky smrti vynesené v prípadoch, ktoré sa týkajú drogovej trestnej činnosti. Zároveň bolo pozastavené vykonávanie týchto rozsudkov, informovala v utorok agentúra DPA odvolávajúc sa na správu iránskej tlačovej služby ISNA.



Podľa oficiálnych údajov v súčasnosti hrozí v Iráne trest smrti za drogové delikty približne 4000 osobám.



Šéf iránskej justície Sádek Larídžání doteraz trval na tom, že drogoví díleri si zaslúžia tie najprísnejšie tresty, keďže spôsobujú smrť tisícom mladých ľudí a celoživotné utrpenie ich rodinám. Ako povedal, "bez trestov smrti a popráv by boli drogy teraz dostupné v každom supermarkete".



DPA poukázala v tejto súvislosti na záver vyšetrovacieho výboru z roku 2016, podľa ktorého množstvo a rôznorodosť drog pašovaných do Iránu ani napriek vysokému počtu popráv neklesá, ale skôr stúpa. Pretrváva i medzinárodná kritika Iránu za početné popravy.



Justičné orgány majú teraz preskúmať, aký postih by mohol byť v tom či onom prípade účinnejšou alternatívou trestu smrti. Menej významný obchodníci s drogami by tak mohli byť odsúdení aj na dlhoročné väzenie alebo doživotné nútené práce. Drogoví bosovia však musia rátať i naďalej s trestom smrti.