Iránske úrady musia informovať o príčinách protivládnych protestov

Pri protivládnych protestoch zatkli po celej krajine od 1000 do 1800 ľudí, vrátane 100 študentov.

Teherán 7. januára (TASR) - Všetky relevantné iránske úrady musia predložiť kompletné správy o príčinách protivládnych protestov po celej krajine, ako aj o počtoch zatknutých. Uviedol to v nedeľu pre iránske médiá hovorca predsedu iránskeho parlamentu Alího Larídžáního.



"Vláda musí doplniť agendu o argumenty protestujúcich a starostlivo ich musí preskúmať," povedal hovorca po osobitnom zasadnutí parlamentu, na ktorom bezpečnostní predstavitelia štátu informovali poslancov o protestoch a podmienkach zatknutých.



"Nechceme, aby sa porušovali práva ľudí, lebo vyslovujú kritiku," uviedol Larídžáního hovorca s tým, že akékoľvek "chyby" pri zatýkaní musia byť okamžite napravené. Dodal však, že s výtržníkmi netreba mať žiadne porozumenie a treba ich predviesť pred súd.



O počtoch zatknutých neboli oficiálne informácie. Väčšina odhadov sa podľa agentúry DPA pohybovala od 1000 do 1800 osôb po celej krajine, vrátane 100 študentov. Teheránsky prokurátor Abbás Džafarí Dolatabádí v nedeľu uviedol, že za ostatných 48 hodín prepustili na kauciu 70 zadržaných protestujúcich. Dodal, že dôjde aj k ďalším prepusteniam, avšak s hlavnými podnecovateľmi nepokojov sa budú "vážne zaoberať".



Pre podozrenie z podnecovania a podpory protivládnych protestov zatkli v Iráne aj bývalého prezidenta krajiny Mahmúda Ahmadínežáda. S odvolaním sa na dôveryhodné zdroje v Teheráne o tom informoval v Londýne sídliaci denník Al-Quds Al-Arabi, podľa ktorého zadržanie súvisí s politikovou nedávnou návštevou v meste Búšehr na západe Iránu, kde verejne kritizoval súčasného prezidenta Hasana Rúháního a jeho vládu.



Agentúra DPA pripomenula, že v noci na nedeľu sa neobjavili žiadne správy o nových protivládnych protestoch okrem štátom organizovaných demonštrácií. Štátna televízia ukazovala státisíce ľudí odsudzujúcich "zahraničných sprisahancov" a preukazujúcich solidaritu s iránskym islamským vedením.



Protivládne protesty vypukli 28. decembra v meste Mašhad a rozšírili sa aj do mnohých ďalších miest, pričom si vyžiadali najmenej 21 obetí na životoch. Protivládni demonštranti poukazovali na nárast cien za potraviny a vysokú mieru nezamestnanosti v Iráne. Časť z protestujúcich žiadala aj demisiu vlády.



Paralelne s týmito protestmi sa však konali aj zhromaždenia na podporu súčasnej iránskej vlády. Iránske revolučné gardy v nedeľu oznámili, že ukončili vlnu nepokojov spojených s protivládnymi protestmi.



Vo vyhlásení na svojej webovej stránke Revolučné gardy obvinili z nepokojov Spojené štáty, Izrael a Saudskú Arábiu, ako aj exilovú opozičnú skupinu Ľudoví mudžahedíni (Modžáhedíne Chalk) a podporovateľov monarchie, ktorú zvrhla islamská revolúcia v roku 1979. USA a Izrael síce vyjadrili podporu protestom, ale popierajú obvinenia z toho, že by ich podnecovali.