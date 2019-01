Iránskej leteckej spoločnosti Mahan Air odobrali licenciu

Nemecká spolková vláda Mahan Air podozrieva, že ju využívajú iránske Revolučné gardy na vojenské účely a aj v rámci teroristických aktivít, uviedla agentúra Reuters.

Berlín 21. januára (TASR) - Nemecký Spolkový úrad pre leteckú dopravu (LBA) v pondelok odobral licenciu iránskej leteckej spoločnosti Mahan Air s cieľom ochrániť zahraničnú politiku Nemecka a jeho záujmy v oblasti bezpečnosti. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje z nemeckého ministerstva zahraničných vecí.



"Podľa názoru spolkovej vlády je to s okamžitou platnosťou nevyhnutné s cieľom ochrániť zahraničnú politiku Nemeckej spolkovej republiky a jej záujmy v oblasti bezpečnosti," povedal hovorca ministerstva Christopher Burger.



Spolková vláda Mahan Air podozrieva, že ju využívajú iránske Revolučné gardy na vojenské účely a aj v rámci teroristických aktivít, uviedla agentúra Reuters.



Nemecké úrady zatkli minulý utorok v Porýní na západe krajiny zamestnanca armády pre podozrenie zo špionáže pre iránsku tajnú službu. V súlade s pravidlami na ochranu súkromia ho identifikovali ako Abdula Hamida S.



Spravodajský portál Spiegel Online napísal, že muž je podozrivý z vykonávania niekoľkoročnej špionážnej činnosti pre iránsku tajnú službu a mal prístup k prísne tajným materiálom týkajúcim sa aj misie nemeckých vojakov v Afganistane.



Mahan Air je od roku 2011 na sankčnom zozname Spojených štátov a USA už niekoľko rokov naliehajú aj na svojich spojencov, aby aerolíniám odobrali licencie.



Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje týždenne tri lety na letisko v Düsseldorfe a jeden let do Mníchova.