Iránski poslanci zapálili v parlamente papierovú americkú zástavu

Teherán 9. mája (TASR) - Iránski poslanci zapálili v budove parlamentu v metropole Teherán papierovú americkú zástavu, aby tak vyjadrili nesúhlas s utorňajším rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa, na základe ktorého Spojené štáty odstúpia od jadrovej dohody šiestich svetových mocností s Iránom. Informovala o tom agentúra AP.Počas pálenia americkej zástavy iránski poslanci skandovali heslo "Smrť Amerike", ktoré sa v Iráne používa od islamskej revolúcie v roku 1979 a často znie aj v parlamente. Stredajšie spontánne protestné zhromaždenie poslancov je však výrazom hnevu, ktorý Trumpovo rozhodnutie vyvolalo.K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Dohoda platí do roku 2025, avšak niektoré časti - vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi - sa majú uplatňovať do roku 2040.