Iránski študenti protestovali proti povinnému noseniu hidžábov

Teherán 14. mája (TASR) - Skupina študentov Teheránskej univerzity zorganizovala v univerzitnom areáli protestnú akciu proti povinnému noseniu pokrývok hlavy pre ženy - tzv. hidžábov. S odvolaním sa na informácie iránskej tlačovej agentúry ISNA o tom v pondelok napísala agentúra AP.



Z informácií ISNA vyplýva, že skupinka demonštrantov - mužov i žien - sa neskôr dostala do potýčky so študentmi podporujúcimi dané konzervatívne zákony.



Podľa platnej legislatívy sú všetky ženy v Iráne na verejnosti povinné mať pokrývku hlavy. Za porušenie tohto zákona ženám hrozí do dvoch mesiacov odňatia slobody alebo pokuta v prepočte približne 22 eur.



Ako v tejto súvislosti pripomína AP, významná iránska ľudskoprávna aktivistka a právnička Nasrín Sotúdeová bola ešte v marci odsúdená na sedem rokov väzenia za to, že verejne podporila protestné akcie proti povinnému noseniu hidžábov.



Iránska vláda začala postupovať tvrdšie proti obdobným iniciatívam v roku 2017 po tom, ako si niektoré ženy počas masívnych protivládnych protestov demonštratívne postrhávali hidžáby.



Moslimská šatka hidžáb zakrýva žene vlasy, krk a poprsie.