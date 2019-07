Iránsky diplomat Zaríf pripustil rokovania o balistickom programe

Zaríf v New Yorku uviedol, že Saudská Arábia vyčlenila vlani na nákup zbraní 67 miliárd dolárov a Spojené arabské emiráty 22 miliárd dolárov, pričom mnohé z nakúpených boli americkej výroby.

Teherán 16. júla (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf po prvýkrát naznačil, že balistický program Teheránu by mohol byť predmetom vyjednávania s USA, pokiaľ by Spojené štáty prestali predávať zbrane svojim spojencom v oblasti Perzského zálivu, píše v utorok tlačová agentúra AP.



Americké zbrane "putujú do nášho regiónu, čím sa náš región stáva výbušným. Takže ak chcú hovoriť o našich raketách, musia najprv zastaviť predaj všetkých týchto zbraní, vrátane rakiet." Zaríf sa takto vyjadril v rozhovore pre televíziu NBC News, ktorý odvysielali v pondelok večer.



Iránsky popredný diplomat a vyjednávač Teheránu pre otázku jadrového programu Zaríf sa počas tohto týždňa na pôde OSN v New Yorku zúčastňuje na rôznych stretnutiach.



Americký predaj zbraní do krajín v oblasti Perzského zálivu Teherán dlhodobo kritizuje. Zaríf v New Yorku uviedol, že Saudská Arábia vyčlenila vlani na nákup zbraní 67 miliárd dolárov a Spojené arabské emiráty 22 miliárd dolárov, pričom mnohé z nakúpených boli americkej výroby. Teherán, pre porovnanie, podľa neho vlani minul na zbrane 16 miliárd dolárov.



Irán dlhodobo udržiaval svoj program balistických rakiet len na obranné účely. Jadrová dohoda z roku 2015, ktorú Teherán uzavrel so svetovými veľmocami, jeho raketový program nezahŕňa. Balistický program Teheránu je pod kontrolou iránskych Revolučných gárd, ktoré reagujú iba na pokyny najvyššieho duchovného lídra ajatolláha Alího Chameneího.



Podľa agentúry AP je cena, ktorú Zaríf ponúkol, na prvý pohľad vysoká, a to, aby USA prestali predávať zbrane Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom (SAE), svojim dvom kľúčovým spojencom v Perzskom zálive. Už len skutočnosť, že raketový program vôbec spomenul, však môže podľa AP predznamenávať zmenu v politike.