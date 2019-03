Iránsky minister Zaríf zdôvodnil, prečo podal demisiu

Zaríf zohral dôležitú úlohu v roku 2015, keď Irán uzavrel jadrovú dohodu so šiestimi svetovými mocnosťami.

Ženeva 5. marca (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf zdôvodnil svoje rozhodnutie podať demisiu, ktorú však prezident Hasan Rúhání neprijal, tým, že nebol informovaný o minulotýždňovej návšteve sýrskeho prezidenta Bašára Asada v Teheráne.



Informovala o tom v utorok agentúra ISNA, ktorá citovala hovorcu ministerstva zahraničných vecí Bahráma Kásemího.



"Ministerstvo zahraničných vecí nemalo (o tejto návšteve) nijaké informácie na žiadnej úrovni, a to sa nezmenilo do konca návštevy," uviedol Kásemí.



"Jedným z dôvodov rezignácie doktora Zarífa bola nedostatočná koordinácia s ministerstvom zahraničných vecí. Ako už bolo oznámené, rezignácia pána ministra nebola jeho súkromnou a individuálnou záležitosťou. Cieľom a úmyslom bolo úsilie vrátiť ministerstvu zahraničných vecí a diplomacii krajiny jeho miesto," dodal hovorca.



Iránsky prezident Hasan Rúhání neprijal 27. februára demisiu, ktorú šéf diplomacie Zaríf nečakane oznámil deň predtým na Instagrame.



Zaríf zohral dôležitú úlohu v roku 2015, keď Irán uzavrel jadrovú dohodu so šiestimi svetovými mocnosťami. Po tom, čo Spojené štáty vlani v máji odstúpili od jadrovej dohody s Iránom a znovu zaviedli sankcie, sa však stal terčom kritiky odporcov Západu.