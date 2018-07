Iránsky najvyšší vodca odmietol výzvy na vyjednávanie s Trumpom

Kancelária iránskej hlavy štátu Hasana Rúháního tento týždeň uviedla, že prezident vlani odmietol osem žiadostí Trumpa o dvojstranné rozhovory.

Teherán 21. júla (TASR) - Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí odmietol v sobotu výzvy prichádzajúce z radov tamojšieho vedenia, aby vyjednával s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. Takýto postup by bol podľa neho "obrovskou chybou", informovala agentúra DPA.



"Bolo by obrovskou chybou domnievať sa, že môžeme vyriešiť problémy prostredníctvom rokovaní so Spojenými štátmi," vyhlásil Chameneí, ktorý má v Iráne posledné slovo pri strategických rozhodnutiach. S poukázaním na nedávne odstúpenie Washingtonu od jadrovej dohody s Teheránom dodal, že Američanom nemožno dôverovať, keďže ani ich podpis nemá žiadnu hodnotu.



Irán i napriek ropnému bohatstvu upadol v poslednom období do hospodárskej krízy spojenej s rýchlym poklesom hodnoty tamojšej meny v súvislosti s obavami z opätovného zavedenia sankcií voči Teheránu po tom, ako Spojené štáty v máji odstúpili od multilaterálnej dohody o iránskom jadrovom programe, podpísanej v roku 2015 vo Viedni.



Irán po tomto rozhodnutí Trumpa deklaroval, že chce jadrovú dohodu zachovať, avšak len vtedy, ak zvyšných päť signatárov (Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko) dokáže zaručiť, že Iránci nebudú čeliť hospodárskej izolácii v dôsledku sankcií, ktoré začali obnovovať Spojené štáty.



Kancelária iránskej hlavy štátu Hasana Rúháního tento týždeň uviedla, že prezident vlani odmietol osem žiadostí Trumpa o dvojstranné rozhovory. Iránski proreformní politici pritom vyzývajú na priame rokovania s Trumpom, a to najmä vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu v krajine, uviedla DPA.