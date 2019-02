Iránsky parlament si plánuje predvolať prezidenta Rúháního

Irán upadol do hospodárskej krízy po tom, čo prezident USA Donald Trump obnovil vlani sankcie voči tejto krajine.

Teherán 17. februára (TASR) - Iránsky parlament si plánuje predvolať prezidenta Hasana Rúháního z dôvodu pokračujúcej hospodárskej krízy v krajine, informovala v nedeľu agentúra DPA. Podľa nej to potvrdilo agentúre ISNA niekoľko členov parlamentu.



Poslanci chcú, aby sa Rúhání vyjadril k 14 otázkam vrátane nezamestnanosti a inflácie. Presný termín vypočutia nebol zatiaľ stanovený.



Irán upadol do hospodárskej krízy po tom, čo prezident USA Donald Trump obnovil vlani sankcie voči tejto krajine. Výmenný kurz iránskej meny oproti ostatným hlavným menám klesol a inflácia stúpa.



Hospodársky úpadok viedol k tomu, že zástancovia tvrdého krídla sa pokúšajú vytlačiť Rúháního - umierneného duchovného - z úradu. Jeho predvolanie do parlamentu bude v poradí druhé od roku 2013, keď ho zvolili za prezidenta.



Podľa miestnych médií by nadchádzajúce predvolanie mohlo viesť k hlasovaniu o dôvere Rúhánímu.