Rúhání: Ak USA odstúpia od jadrovej dohody, historicky to oľutujú

Iránsky prezident rozhodnutie sa v ich životoch budúci týždeň nič nezmení.

Teherán 6. mája (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání varoval v nedeľu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že odstúpenie Spojených štátov od jadrovej dohody so svetovými mocnosťami by bolo historicky poľutovaniahodným činom.



Rúhání sa k tejto téme vyjadril v meste Sabzevár, kam zavítal v rámci turné po provincii Chorásán-Razaví na severovýchode Iránu.



"Ak (USA) od jadrovej zmluvy odstúpia, čoskoro uvidíte, že toto rozhodnutie oľutujú tak, ako ešte nikdy v dejinách," citovala prezidenta islamskej republiky agentúra Interfax.



Ako dodáva agentúra AP, Rúhání tiež Iráncov ubezpečil, že bez ohľadu na Trumpovo rozhodnutie sa v ich "životoch budúci týždeň nič nezmení". Trump má totiž do 12. mája rozhodnúť, či USA od dohody, ktorú už on sám dlho kritizuje, odstúpia.



K dohode o jadrovom programe Teheránu dospeli Irán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015.



Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa vtedajšej mienky Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.



Irán sa v posledných týždňoch dostal do ekonomických ťažkostí, čo podľa niektorých politických analytikov vyplýva práve z neistoty, ktorá vládne ohľadne osudu tejto dohody.