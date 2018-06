Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi v júli Švajčiarsko a Rakúsko

Rúháního prvá cesta do západnej Európy za uplynulých dva a pol roka sa koná po tom, ako Trump v máji stiahol podpis USA z prelomovej jadrovej dohody a oznámil obnovenie sankcií voči Iránu.

Viedeň 18. júna (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání navštívi začiatkom júla Švajčiarsko a Rakúsko. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s tým, že jeho cesta prichádza v čase, keď sa Európa usiluje zachrániť jadrovú dohodu s Teheránom, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty.



Rúhání pobudne vo Švajčiarsku 2.-3. júla, pričom absolvuje rokovania so svojím švajčiarskym náprotivkom Alainom Bersetom a členmi švajčiarskej vlády v Berne. Rúhání sa 4. júla stretne vo Viedni s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom a rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom.



Rúháního prvá cesta do západnej Európy za uplynulých dva a pol roka sa koná po tom, ako americký prezident Donald Trump v máji stiahol podpis USA z prelomovej jadrovej dohody a oznámil obnovenie ekonomických sankcií voči Iránu. Argumentuje tým, že táto dohoda nedokáže zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) však tvrdí, že Irán v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohody výrazne obmedzil svoj jadrový program. Iránski lídri tvrdia, že dohodu chcú potvrdiť s jej piatimi zostávajúcimi signatármi - Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom a Ruskom -, ale iba vtedy, ak Európska únia zaručí, že Irán bude môcť naďalej aj napriek americkým sankciám obchodovať so Západom.



"Rakúsko podporí úsilie EÚ o zachovanie jadrovej dohody s Iránom", uviedol prezidentský úrad vo Viedni.



Teherán medzitým vyhlásil, že ak dôjde k zlyhaniu dohody, pravdepodobne oživí svoje jadrové aktivity, ktoré sú od začiatku roka 2016 pod prísnym dohľadom medzinárodného spoločenstva. Dohodu podpísali v júli 2015 vo Viedni. Finálnym rozhovorom predchádzali zdĺhavé rokovania vo švajčiarskych mestách Ženeva a Lausanne.



Švajčiarsko je kľúčovým diplomatickým partnerom Iránu, keďže Spojené štáty a Saudská Arábia požiadali túto neutrálnu alpskú krajinu, aby zastupovala ich záujmy v Teheráne, približuje DPA. Predpokladá sa, že Rúháního bude na ceste po Európe sprevádzať iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf.