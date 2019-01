Iránsky prezident kritizoval súdnictvo za cenzúru internetu

Rúhání, ktorý má vlastné konto na Twitteri, kritizoval cenzúru internetu už v minulosti, pričom poukazuje na to, že rozvoj internetu a sociálnych médií by mohol Iránu pomôcť k tvorbe pracovných miest.

Teherán 21. januára (TASR) - Za neefektívnu a kontraproduktívnu označil v pondelok iránsky prezident Hasan Rúhání politiku prísnej cenzúry internetu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Nemôžeme ľuďom diktovať, čo môžu sledovať na svojich telefónoch a čo nie", vyhlásil Rúhání a dodal, že zákazy nie sú účinné, keďže "ľudia vždy nájdu cesty, ako ich obísť".



Tento argument potvrdzujú aj zistenia štátnych médií o tom, že milióny Iráncov používajú virtuálne súkromné siete (VPN) na to, aby mohli obísť rôzne filtre, znemožňujúce im prístup na štátom regulované stránky.



Iránske súdnictvo, v ktorom majú prevahu konzervatívni duchovní, zablokovalo niekoľko sociálnych sietí vrátane Facebooku a Twitteru pre ich údajnú amorálnosť, ako aj z politických dôvodov.



Rúhání, ktorý má vlastné konto na Twitteri, kritizoval cenzúru internetu už v minulosti, pričom poukazuje na to, že rozvoj internetu a sociálnych médií by mohol Iránu napomôcť k tvorbe nových pracovných miest.



Iránske úrady už zakázali okrem spomínaných sociálnych sietí aj službu Telegram umožňujúcu posielanie správ. Zablokovali ju koncom marca 2018, pričom ako dôvod uviedli obavy o bezpečnosť štátu. Podobné aplikácie sa totiž často používajú pri šírení protivládnych odkazov.