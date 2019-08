Iránsky prezident: USA uvalili sankcie na Zarífa, pretože sa ho boja

Sankciami sa zmrazí prípadný Zarífov majetok v Spojených štátoch alebo majetok kontrolovaný americkými právnickými osobami.

Teherán 1. augusta (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání vo štvrtok vyhlásil, že rozhodnutie Spojených štátov uvaliť sankcie na iránskeho ministra zahraničných vecí Mohammada Džaváda Zarífa poukazujú na strach Washingtonu zo šéfa diplomacie islamskej republiky. Informovala o tom agentúra AFP.



"Obávajú sa rozhovorov nášho ministra zahraničných vecí," povedal Rúhání v televíznom vystúpení v súvislosti s nedávnou sériou interview, ktoré Zaríf poskytol zahraničným médiám v New Yorku. "Je úplne jasné, že základmi Bieleho domu otriasli slová a logika fundovaného, oddaného a diplomatického človeka," vyhlásil.



"Teraz robia detinské veci. Možno sa to (sankcie) nedá charakterizovať lepšie ako detinské," dodal Rúhání s tým, že "naši nepriatelia sú natoľko bezradní, že stratili schopnosť konať a myslieť rozumne".



Nezvyčajný krok sankcionovania najvyššieho diplomata inej krajiny oznámila americká vláda v stredu. "Zaríf realizuje bezohľadnú agendu iránskeho najvyššieho vodcu (ajatolláha Alího Chameneího) a na celom svete je hlavným hovorcom tohto režimu," uviedlo americké ministerstvo financií. "Spojené štáty vysielajú iránskemu režimu jasný odkaz, že jeho správanie v poslednom období je úplne neprijateľné."



Sankciami sa zmrazí prípadný Zarífov majetok v Spojených štátoch alebo majetok kontrolovaný americkými právnickými osobami. Zaríf v reakcii na sankcie na Twitteri uviedol, že nemajú žiadny účinok na neho či jeho rodinu, keďže nemá "žiadny majetok ani záujmy mimo Iránu".



Nové sankcie majú za cieľ aj obmedziť Zarífovo cestovanie po svete, ale nebudú podľa amerických predstaviteľov postihovať jeho cesty do New Yorku v súvislosti so záležitosťami OSN.



K oznámeniu o sankciách voči Zarífovi došlo v období stupňujúceho sa napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré začalo opätovne rásť po odstúpení Washingtonu od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe a zostrelení amerického dronu Iránom.