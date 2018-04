Iránsky prezident vylúčil akékoľvek zmeny či dodatky k jadrovej dohode

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Rusko naznačilo, že dodá Sýrii pokročilý systém protivzdušnej obrany

Teherán 25. apríla (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu vylúčil akékoľvek zmeny alebo dodatky k jadrovej dohode z roku 2015. Reagoval tak na snahu Francúzska presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby neodstupoval od historickej dohody.Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy Washingtonu v utorok naznačil, že je možnosť dospieť k, ktorá by riešila Trumpove obavy.Rúhaní podľa agentúry AP v stredu uviedol, že s Macronom nakoniec hovoril.vyhlásil Rúhání.Iránsky prezident zdôraznil, že Macron nemá právo meniť dohodu podpísanú siedmimi krajinami. Myslel tým Spojené štáty, Rusko, Čínu, Britániu, Francúzsko, Nemecko a Irán.Macron v utorok síce pripustil, že majú s americkým prezidentom Trumpom rozdielne názory na Irán, ale vyslovil nádej, že môžu spolupracovať na novej jadrovej dohode s Iránom. "Už niekoľko mesiacov hovorím, že to nie je dostatočná dohoda, ale umožňuje nám prinajmenšom do roku 2025 mať nejakú kontrolu nad ich jadrovými aktivitami. Preto chceme odteraz pracovať na novej dohode s Iránom," uviedol Macron po rokovaniach s Trumpom v Bielom dome.Francúzsky prezident sa v utorok vyslovil aj zaa vyjadril nádej, že veľmi úprimná diskusia, ktorú mal s Trumpom, umožní vydláždiť cestu k novej dohode. Trump na stretnutí s Macronom varoval, že ak Iránci obnovia svoj jadrový program,povedal Trump a uviedol ako príklad Jemen.