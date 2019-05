Iránsky ropný tanker sa poškodil pri pobreží Saudskej Arábie

Nehoda tankera Happiness I sa stala po tom, ako 2. mája vypršala platnosť výnimiek zo strany USA na zákaz dovozu iránskej ropy.

Dubaj 2. mája (TASR) - Iránsky ropný tanker s viac ako miliónom barelov vykurovacieho oleja sa vo štvrtok poškodil v oblasti Červeného mora, neďaleko pobrežia Saudskej Arábie. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady, ktoré vyjadrili obavy z toho, že z plavidla môže unikať palivo.



Nehoda tankera Happiness I sa stala po tom, ako 2. mája vypršala platnosť výnimiek zo strany USA na zákaz dovozu iránskej ropy. Washington minulý týždeň oznámil, že ruší všetky doterajšie výnimky zo sankčného zákazu dovozu iránskej ropy. Cieľom tohto opatrenia je podľa Bieleho domu "znížiť vývoz iránskej ropy na nulu a pripraviť tak Teherán o hlavný zdroj jeho príjmov".



Saudskoarabské štátne televízie a tlačové agentúry uviedli, že úrady zaregistrovali tiesňové volanie od tankeru v súvislosti so "zlyhaním motorov a stratou kontroly."



Posádku tankera tvorilo 26 ľudí vrátane 24 Iráncov a dvoch Bangladéšanov, uviedli saudskoarabské média. Loď sa v čase nehody nachádzala približne 70 kilometrov južne od prístavného mesta Džidda, ktoré leží na západnom pobreží Saudskej Arábie.



Podľa štátnej tlačovej agentúry IRNA, ktorá sa odvoláva na spoločnosť National Iranian Tanker Co., má byť tanker odtiahnutý do prístavu Džidda.



Pri nehode nikto neutrpel zranenia a Irán poprel, že by došlo k úniku paliva z lode.