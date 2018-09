Irán po útoku v Ahváze predvolal viacerých európskych veľvyslancov

Pri útoku zahynulo 29 ľudí.

Londýn/Teherán 23. septembra (TASR) - Iránska vláda si v sobotu večer predvolala veľvyslancov Holandska, Dánska a Británie v súvislosti s útokom na účastníkov vojenskej prehliadky v meste Ahváz, pri ktorom zahynulo 29 ľudí. Zmienené krajiny obvinila, že poskytujú útočisko iránskym opozičným skupinám, uviedla iránska oficiálna tlačová agentúra IRNA.



Niektorí členovia iránskych etnických separatistických hnutí žijú v európskych krajinách, píše v správe agentúra Reuters.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Bahrám Kásemí informoval, že Irán "požiadal ich vlády, aby odsúdili tento útok a vydali ľudí s ním spojených Iránu, aby boli postavení pred súd".



"Nie je prijateľné, že tieto skupiny nie sú zaradené na zoznam teroristických organizácií Európskej únie, pokým nespáchali teroristický útok v Európe," citovala Kásemího agentúra IRNA.



Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí obvinil z útoku v Ahváze Spojenými štátmi podporované štáty Perzského zálivu a nariadil bezpečnostným silám, aby vypátrali zodpovedných.



"Tento zločin je pokračovaním komplotov regionálnych štátov, ktoré sú bábkami Spojených štátov, a ich cieľom je vytvárať nestálosť v našej drahej krajine," uviedol Chameneí vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke.



Konkrétne krajiny, ktoré sú podľa neho zodpovedné, nemenoval.



K sobotňajšiemu útoku sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), no tiež protivládna skupina etnických Arabov nazvaná Ahvázsky národný odpor, ktorá je strešnou organizáciou viacerých radikálnych hnutí. Jedna ani druhá skupina neposkytli dôkazy.



Útok sa odohral v deň, keď si Irán tradične pripomína deň svojich ozbrojených síl a výročie vypuknutia iránsko-irackej vojny z 80. rokov 20. storočia. Podobne ako v Ahváze sa vojenské prehliadky preto konali aj v ďalších iránskych mestách.



Iránsky prezident Hasan Rúhání sľúbil "ničivú odvetu" za útok v Ahváze, ktorý leží v juhozápadnej, na ropu bohatej časti Iránu.



Bezpečnostné zložky zabili všetkých štyroch útočníkov, ktorí streľbou zranili aj najmenej 70 ľudí. Takmer polovica z mŕtvych boli príslušníci elitných Revolučných gárd, najsilnejších vojenských jednotiek v krajine, ktoré podliehajú priamo najvyššiemu vodcovi.



USA útok odsúdili

Predstavitelia Spojených štátov odsúdili útok na účastníkov vojenskej prehliadky v Iráne, pri ktorom bolo v sobotu zabitých najmenej 25 ľudí a ďalších vyše 60 zranených, informuje agentúra AP.



"USA odsudzujú všetky teroristické činy spojené so stratou nevinných ľudských životov," uviedla v noci na nedeľu hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Heather Nauertová, vyjadriac zároveň podporu iránskemu ľudu.



Krviprelievanie v meste Ahváz bolo teroristickým útokom s najväčším počtom obetí v Iráne za posledných takmer desať rokov. Ahváz leží na iránskom juhozápade, bohatom na ropné náleziská.



"Stojíme na strane iránskeho ľudu v jeho boji s pohromou radikálneho islamského terorizmu a vyjadrujeme mu v tomto hroznom období solidaritu," povedala Nauertová.



K streľbe v Ahváze sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), no tiež protivládna skupina etnických Arabov nazvaná Ahvázsky národný odpor, ktorá je strešnou organizáciou viacerých radikálnych hnutí. Jedna ani druhá skupina však na toto tvrdenie neposkytli dôkazy.