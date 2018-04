Írski biskupi nevylúčili možnosť, že by kňazi s deťmi zostali v službe

Takáto možnosť by však musela byť v najlepšom záujme dieťaťa a príslušný kňaz by musel vyjadriť odhodlanie dodržiavať celibát.

Dublin 14. apríla (TASR) - Írski biskupi naznačili možné riešenie problému detí katolíckych kňazov, ktorý sa cirkev dlho snažila zakrývať. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Konferencia írskych biskupov nechala otvorenú možnosť, že by kňaz, ktorý je otcom dieťaťa, mohol za určitých okolností zostať v kňazskej službe. Takáto možnosť by však musela byť v najlepšom záujme dieťaťa a príslušný kňaz by musel vyjadriť odhodlanie dodržiavať celibát.



"Všetky primerané a spravodlivé možnosti by sa mali považovať za možné, čo nevylučuje rôzne závery," povedal výkonný tajomník konferencie monsignor Gearoid Dullea.



Dullea sa vyjadril k listu obetí z 10. apríla, ktorý má AP od tohto týždňa k dispozícii. Odpovedal na napísané otázky Vincenta Doyla, ktoré adresoval kňazom na konferencii. Doyle je írsky syn kňaza, ktorý loboval v cirkvi za lepšiu starostlivosť o tieto utajené rodiny.