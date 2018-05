Google zastavil reklamy týkajúce sa referenda o interrupciách v Írsku

Zákonná úprava interrupcií v prevažne katolíckom Írsku patrí k najprísnejším v Európe. Umelé prerušenie tehotenstva je v krajine povolené len v prípade ohrozenia života ženy.

Londýn 10. mája (TASR) - Spoločnosť Google zastavila na svojich stránkach všetku reklamu spojenú s nadchádzajúcim referendom o interrupciách v Írsku. Podľa stredajšieho oznámenia ide o súčasť krokov na ochranu "volebnej integrity", informovala agentúra AP.



Oznámenie prišlo deň po tom, ako inzeráty platené zo zahraničia zakázal pred írskym referendom aj Facebook, a to v čase celosvetového znepokojenia zo zasahovania do volebných procesov a úlohy internetových inzerátov pri ovplyvňovaní voličov.



Google oznámil, že od štvrtka nebude zobrazovať reklamy súvisiace s referendom, v ktorom budú írski voliči 25. mája hlasovať o tom, či má byť v ich krajine zrušený ústavný zákaz väčšiny interrupcií.



Zákaz propagačných inzerátov spojených s hlasovaním v Írsku sa týka stránok Google i portálu YouTube, ktorý táto spoločnosť vlastní. Spoločnosť Google odmietla spresniť, akých príjmov z reklamy sa svojím rozhodnutím vzdáva.



Úloha internetových inzerátov vo voľbách je predmetom podrobného skúmania po odhalení, že ruské skupiny v snahe ovplyvniť prezidentské voľby v USA z roku 2016 platili za zverejňovanie inzerátov popredným poskytovateľom internetových reklamných služieb, ako sú Google a Facebook. Mnohé z týchto inzerátov boli zamerané na šírenie neistoty, hnevu a nezhôd medzi Američanmi odkazmi o politických témach, píše AP.



V Írsku je zakázané politické sponzorstvo zo zahraničia, príslušný zákon však neuplatňujú na reklamy v sociálnych médiách. K organizáciám, ktoré platili za internetové reklamy počas kampane pred referendom, pritom patrili aj protiinterrupčné skupiny z USA.



Írsky poslanec James Lawless, hovorca opozičnej strany Fianna Fáil pre otázky technológií, opatrenia spoločností Google a Facebook privítal ako "krok správnym smerom". Zdôraznil však, že prichádzajú pomerne neskoro - len dva týždne pred referendom.



Lawless predložil v írskom parlamente návrh zákona, podľa ktorého by všetci inzerenti na internete museli zverejňovať, kto inzeráty publikuje a kto ich sponzoruje. V kampani sa podľa poslanca už objavilo dosť inzerátov zacielených na ľudí s nevyhranenými názormi, ktoré "vždy neboli od toho, od koho sa zdali, že sú".



Zákonná úprava interrupcií v prevažne katolíckom Írsku patrí k najprísnejším v Európe. Umelé prerušenie tehotenstva je v krajine povolené len v prípade ohrozenia života ženy. Niekoľko tisíc žien z Írska cestuje každý rok na interrupcie do susednej Británie.



Voliči sa v referende môžu vyjadriť k otázke, či chcú ponechať v platnosti ústavný zákaz interrupcií, alebo ho zrušiť a poveriť parlament vypracovaním zákonov o interrupcii.