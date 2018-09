NEVZDAL TO: Na dublinskom letisku zatkli muža, chcel dobehnúť lietadlo

Na snímke Patrick Kehoe. Foto: TASR/AP

Londýn 27. septembra (TASR) - Na letisku v Dubline zatkli vo štvrtok mladého Íra, ktorý vbehol na letiskovú plochu a v snahe nezmeškať svoj let sa pokúšal zastaviť rozbiehajúce sa lietadlo.Svedkovia podľa agentúry AP uviedli, že mužovi-dvadsiatnikovi sa podarilo prekonať dvere a utekal smerom k lietadlu spoločnosti Ryanair, ktoré sa práve chystalo odletieť do Amsterdamu. Kričaltesne predtým, než ho spacifikovali zamestnanci Ryanairu, ktorí ho odovzdali írskej polícií.K incidentu došlo okolo 07.00 h miestneho času (06.00 h SELČ), pričom zadržaným bol 23-ročný Patrick Kehoe.Podľa vedenia letiska Kehoe začal byť viditeľne rozrušený po tom, ako na letisko aj s istou ženou dorazil prineskoro na to, aby svoj let stihol. Následne si prekliesnil cestu až k odbavovacej ploche a snažil sa lietadlo zastaviť.Okresný súd v Dubline Kehoeho neskôr obvinil z trestného činu poškodenia zámku na dverách. Následne ho - až do novembrového súdneho konania - prepustili na kauciu. Keď vychádzal z budovy súdu, stihol ešte počastovať novinárov nadávkami. Následne sa ich snažil udrieť svojou batožinou, potom si stiahol nohavice a okoloidúcim ukázal zadok.