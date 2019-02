Írsko nechce technológiu na udržanie otvorených hraníc s Britániou

Britská ministerka pre Severné Írsko Karen Bradleyová ešte minulý rok uviedla, že fyzické kontroly na hraniciach by sa mohli stať cieľom trestnej činnosti.

Dublin 4. februára (TASR) - Írsky minister financií Paschal Donohoe v pondelok povedal, že jeho krajina sa bráni snahám britskej vlády začať bilaterálne rozhovory ohľadom použitia technológie, ktorá zabezpečí, že hranice na írskom ostrove budú môcť aj po brexite zostať otvorené. Informovala o tom agentúra Reuters.



Donohoe takisto odmietol nedeľňajšie tvrdenia britského ministra vnútra Sajida Javida, podľa ktorého použitie dostupnej technológie umožní vyriešiť otázku hraníc medzi Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a Írskou republikou, ktorá je členskou krajinou EÚ.



Dublin sa podľa Donohoea nezúčastní na žiadnom procese, ktorý by viedol k vzniku tvrdej hranice.



Javid navrhol alternatívne riešenia zahŕňajúce aj použitie technológie, pomocou ktorých by sa dalo vyhnúť vzniku tvrdej hranice. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Independent.



Britská ministerka pre Severné Írsko Karen Bradleyová ešte minulý rok uviedla, že fyzické kontroly na hraniciach by sa mohli stať cieľom trestnej činnosti, napísal vtedy na svojej internetovej stránke denník The Guardian. Tieto kontroly zahŕňajú kamery a technológie automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel (ANPR).



Predsedníčka írskej republikánskej strany Sinn Féin May Lou McDonaldová podľa The Independent povedala, že ktokoľvek, kto sa zahráva s prímerím na írskom ostrove, sa správa nezodpovedne. "Jedným z najväčších symbolov úspechu v mierovom procese je to, že ľudia môžu prechádzať cez hranicu bez prekážok," dodala.