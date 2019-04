Írsko podporí krátky odklad brexitu, Rakúsko pre to nevidí dôvod

Mayová v utorok po zasadnutí kabinetu oznámila, že Spojené kráľovstvo požiada o ďalšie odloženie termínu brexitu.

Londýn 3. apríla (TASR) - Írsko plánuje na budúcotýždňovom summite Európskej únie v Bruseli podporiť žiadosť Británie o ďalší krátkodobý odklad jej odchodu z EÚ. Vyhlásil to v stredu írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney a označil za veľmi nepravdepodobné, že Británia opustí Úniu 12. apríla bez dohody.



"Budúci týždeň budú žiadať krátkodobý odklad a myslím si, že Írsko to podporí," uviedol Coveney podľa agentúry Reuters.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz však odmietol myšlienku ďalšieho odkladu brexitu. "V súčasnosti nie je absolútne žiadny dôvod na odklad, pretože sa chaos vo Veľkej Británii nezmenil," povedal v stredu Kurz v reakcii na plán britskej premiérky Theresy Mayovej na ďalší odklad.



"Neexistuje jasná cesta vpred, ktorá má väčšinovú podporu v britskej Dolnej snemovni," uviedol rakúsky kancelár na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády vo Viedni.



Mayová v utorok po zasadnutí kabinetu oznámila, že Spojené kráľovstvo požiada o ďalšie odloženie termínu brexitu.



Spojené kráľovstvo malo pôvodne Úniu oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla s tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.



Európski lídri zvolali na 10. apríla mimoriadny summit, na ktorom buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu odmietli dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ už trikrát - 15. januára, 12. marca aj 29. marca.