Írsko privítalo únijný návrh dohody o brexite

Londýn 28. februára (TASR) - Írsko privítalo v stredu prvý návrh dohody o tzv. brexite, ktorý v stredu zverejnila Európska komisia. Zároveň vyjadrilo pripravenosť rokovať s Britániou aj o iných možnostiach, ktoré by zaistili zachovanie "mäkkého" režimu na hraniciach so Severným Írskom. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa írskej vlády prvý návrh Európskej únie (EÚ) obsahuje nevyhnutné právne ustanovenia, ktoré by po brexite zabránili obnoveniu "tvrdej" hranice medzi britským Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá naďalej zostane členským štátom EÚ.



Text EK obsahuje návrhy, ktoré by znamenali faktické zotrvanie Severného Írska na únijnom jednotnom trhu a v colnej únii s EÚ, aby sa zaistilo, že jeho hranica s Írskom sa nevráti k tvrdej podobe zahŕňajúcej aj kontroly a fyzickú infraštruktúru.



Takýto "záložný" plán by podľa komisie vstúpil do platnosti len v prípade, ak by sa nenašlo iné riešenie otázky zmienenej hranice, približuje agentúra AP.



Britská premiérka Theresa Mayová reagovala, že by to narušilo jednotný trh jej krajiny, keďže by tak vznikla určitá forma hranice medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.



V piatok by Mayová mala predniesť prejav venovaný tomu, ako si britská vláda predstavuje budúce vzťahy s EÚ.