Írsko sa pripravuje na značné riziko brexitu bez dohody

Londýn 9. júla (TASR) - Írsko robí všetko, čo je v jeho silách, aby sa pripravilo na hroziaci brexit bez dohody. Povedal to v utorok írsky minister financií Paschal Donohoe, podľa ktorého existuje "značné riziko", že Británia 31. októbra opustí Európsku úniu bez dohody.



"Z pohľadu írskej vlády sa domnievame, že perspektíva neriadeného brexitu je teraz značným rizikom," povedal Donohoe novinárom v Bruseli, kde sa zúčastňuje na stretnutí ministrov financií eurozóny. Informovala o tom agentúra DPA.



"Írska vláda sa dnes schádza, aby preskúmala našu pripravenosť na zvládnutie tejto obrovskej výzvy," dodal, odkazujúc tak na zasadnutie vládneho kabinetu v Dubline. "Prostredníctvom parlamentu sme už schválili všetky zákony umožňujúce Írsku vyrovnať sa s kľúčovými právnymi otázkami (tvrdého brexitu)," povedal ďalej.



"Teraz skúmame ďalšie rozhodnutia, ktoré musíme urobiť na to, aby sme zaistili, že naša krajina bude ochránená a že obhájime naše záväzky voči ďalším členom Európskej únie," dodal.



Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney ešte v pondelok informoval, že Írsko čaká "dôležitý týždeň prípravy na brexit". "Z Londýna prichádza priveľa zmätku a neistoty - musíme byť pripravení na všetky výsledky brexitu vrátane toho bez dohody," napísal na Twitteri.



Očakáva sa, že brexit bude mať na Írsko dokonca väčší ekonomický dopad než na Britániu, píše DPA. Favorit súboja o post lídra britských konzervatívcov i budúceho premiéra Boris Johnson prisľúbil, že Británia 31. októbra skutočne opustí EÚ, a to buď s dohodou, alebo aj bez nej.



Lídri Európskej únie a Británie sa ešte na aprílovom mimoriadnom summite EÚ v Bruseli dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit až do 31. októbra. Pôvodne mali Briti Úniu opustiť 29. marca.