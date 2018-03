Írsko zasiahla snehová víchrica. Narušila dopravu v krajine

V krajine vydali najvyšší - červený - stupeň výstrahy pred nepriaznivým počasím.

Dublin 1. marca (TASR) - Silná snehová víchrica vo štvrtok popoludní narušila železničnú, cestnú a leteckú dopravu v celom Írsku. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server thejournal.ie s tým, že medzinárodné letisko v Dubline zrušilo všetky lety.



Fujavica by mala Írsku republiku sužovať aj v piatok. Cestujúcich informovali, že verejná doprava nebude pravdepodobne fungovať až do soboty rána.



Všetky svoje služby nadnes a na piatok pozastavila spoločnosť Dublin Bus zaisťujúca autobusovú dopravu v Dubline a k rovnakému opatreniu v celej krajine pristúpili aj írske železnice. V hlavnom meste Írska nepremávajú ani električky.



V krajine vydali najvyšší - červený - stupeň výstrahy pred nepriaznivým počasím. Rýchlosť vetra by podľa meteorológov mohla dosiahnuť až 100 kilometrov za hodinu. Situáciu lokálne komplikuje takmer nulová viditeľnosť a husté sneženie a v pobrežných oblastiach hrozia počas prílivu záplavy.



Severne od Dublinu hlásili výpadky elektriny do približne 2000 domácností.



Letisko v Dubline informovalo pasažierov, že všetky lety budú od štvrtka 16.00 h miestneho času zrušené. Letisko nepredpokladá, že by k obnoveniu letov mohlo dôjsť už v priebehu piatka.



Prevádzka medzinárodného letiska v Shannone síce narušená nebola, avšak mnohé letecké spoločnosti sa rozhodli kvôli bezpečnosti svoje lety zrušiť. Spoločnosť Aer Lingus pozastavila všetky lety od piatka do soboty rána a Ryanair oznámil množstvo zrušených letov na štvrtok a piatok.



Írsky premiér Leo Varadkar podľa agentúry DPA taktiež varoval ľudí, aby vo štvrtok zostali vo svojich domovoch, kým sa búrka neupokojí. Uviedol, že by ľudia nemali riskovať svoj život a nepodceňovať nepriaznivé poveternostné podmienky.