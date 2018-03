Tisíce ľudí v Dubline protestovali proti liberalizácii interrupcií

Interrupcie sú v silno katolíckom Írsku ústavou zakázané. Výnimka je umožnená len vtedy, ak je ohrozený život matky, nie však v prípade znásilnenia, incestu alebo smrteľnej abnormality plodu.

Dublin 11. marca (TASR) - Najmenej 10.000 ľudí vyšlo v sobotu do ulíc v Dubline na protest proti plánom írskej vlády zmierniť niektoré z najreštriktívnejších zákonov o interrupcii na svete. Niektorí aktivisti uviedli, že prieskumy verejnej mienky úplne neodzrkadľujú protiinterrupčné nálady v krajine. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.



Občania Írska budú mať koncom mája možnosť hlasovať v referende o liberalizácii zákonov obmedzujúcich interrupcie.



V prípade kladného výsledku referenda bude z ústavy odstránený príslušný dodatok schválený v referende v roku 1983, podľa ktorého sa život ženy a jej nenarodeného dieťaťa považuje za rovnocenný, a parlament dostane možnosť legalizovať interrupcie až do dvanásteho týždňa tehotenstva.



V doteraz najväčšom proteste proti tomuto vládnemu plánu demonštranti v írskej metropole skandovali heslá ako "Za život" a "Zrušenie zabíja", niektorí z nich držali fotografie odstránených plodov.



Írska štátna stanica RTE odhadla, že sobotného pochodu sa zúčastnili desaťtisíce ľudí.



Interrupcie sú v silno katolíckom Írsku ústavou zakázané. Výnimka je umožnená len vtedy, ak je ohrozený život matky, nie však v prípade znásilnenia, incestu alebo smrteľnej abnormality plodu. Tisíce írskych žien preto každý rok cestujú do zahraničia, hlavne do Anglicka, na vykonanie zákroku na umelé prerušenie tehotenstva.



Podľa dvoch prieskumov verejnej mienky uskutočnených v januári sa zistilo, že návrh legalizovať interrupcie až do dvanásteho týždňa tehotenstva by podporilo viac ako 50 percent voličov, pričom menej ako 30 percent bolo proti a zvyšok tvorili nerozhodnutí voliči.