Írsky Senát podporil zákaz importu z izraelských osád v Predjordánsku

Návrh zákona si kladie za cieľ ustanoviť za trestný čin dovoz alebo predaj tovaru a služieb z nelegálnych izraelských osád.

Dublin 12. júla (TASR) - Horná komora írskeho parlamentu odhlasovala v stredu návrh zákona, na základe ktorého sa zakazuje dovoz produktov z izraelských osád v Predjordánsku. Dané opatrenie však ešte musí prekonať niekoľko prekážok, kým sa stane právoplatnou legislatívou, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Návrh zákona si kladie za cieľ ustanoviť za trestný čin dovoz alebo predaj tovaru a služieb z nelegálnych izraelských osád. Ak by návrh prešiel aj v ďalších schvaľovacích kolách, Írska republika by sa stala prvou európskou krajinou, ktorá zakázala dovoz tovaru pochádzajúceho zo židovských osád na okupovanom palestínskom území.



V prospech návrhu predmetnej právnej normy hlasovali senátori v pomere 25:20. Predloženú legislatívu však ešte budú musieť prerokovať poslanci dolnej komory írskeho parlamentu; všeobecne sa očakáva, že to potrvá mesiace.



Vláda však ostro vystupuje proti tomuto opatreniu tvrdiac, že by sa k danej záležitosti mala vyjadriť celá Európska únia. Írske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení skritizovalo Senát za podporu "populistickej, nebezpečnej a extrémistickej protiizraelskej iniciatívy bojkotu".