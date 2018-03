Islamisti z Boko Haram vrátili 76 zo 110 unesených školáčok

Militanti priviezli dievčatá do Dapchi na deviatich vozidlách o približne 02.00 h miestneho času a nechali ich v centre mesta.

Lagos 21. marca (TASR) - Militanti z extrémistickej organizácie Boko Haram prepustili v stredu 76 zo 110 dievčat, ktoré v polovici februára uniesli z internátnej školy v obci Dapchi ležiacej na severovýchode Nigérie. Informovala o tom agentúra AP.



Osud zvyšných 34 dievčat nie je známy.



Militanti priviezli dievčatá do Dapchi na deviatich vozidlách o približne 02.00 h miestneho času a nechali ich v centre mesta. Keď vystrašení obyvatelia začali vychádzať zo svojich domovov, militanti im oznámili, že ide o "výstrahu pre vás všetkých", povedal pre AP jeden z miestnych obyvateľov.



"Neurobili sme to zo súcitu. Už nikdy neposielajte svoje dievčatá do škôl," povedali militanti obyvateľom Dapchi.



Boko Haram v preklade z hauštiny znamená "západné vzdelanie je zakázané".



Hromadný únos dievčat v Dapchi oživil podľa AP bolestivé spomienky na útok z roku 2014, keď militanti z Boko Haram uniesli z internátnej školy v meste Chibok 276 dievčat. Približne 100 z nich sa domov nevrátilo a niektoré boli donútené vydať sa za členov Boko Haram.



Amnesty International kritizovala prístup nigérijských orgánov k únosu školáčok

Nigérijská armáda označila za "absolútne nepravdivú" správu ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI), podľa ktorej pred únosom 110 školáčok v obci Dapchi, ktorý vo februári uskutočnili militanti z organizácie Boko Haram, dostali bezpečnostné sily niekoľko varovaní. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Vo svojej správe zverejnenej v utorok citovala AI viacero zdrojov vrátane príslušníkov bezpečnostných síl a očitých svedkov, podľa ktorých armáda a polícia dostali pred útokom na miestnu školu najmenej päť telefonických varovaní. AI zároveň vyzvala nigérijskú vládu, aby informácie o postupe vyšetrovania útoku v Dapchi zverejnila.



Šéf nigérijského vojenského obranného spravodajstva John Agim na margo správy AI uviedol, že žiadna zo zložiek bezpečnostných síl nebola o pripravovanom hromadnom únose informovaná.



Podľa AI si nigérijské bezpečnostné sily prístupom k prípadu v Dapchi nezobrali poučenie z podobného incidentu z apríla 2014, keď militanti z Boko Haram uniesli z dediny Chibok ležiacej na severovýchode Nigérie 276 dievčat.