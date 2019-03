Islamistické hnutie Hamas odmieta nového palestínskeho premiéra

Hnutie vo svojom vyhlásení z nedele uviedlo, že Ištajovo vymenovanie do funkcie len zhorší rozkol medzi Palestínčanmi.

Rámalláh 11. marca (TASR) - Palestínske islamistické hnutie Hamas oznámilo, že neuzná za nového premiéra Muhammada Ištaju, ktorého palestínsky prezident Mahmúd Abbás v nedeľu poveril, aby zostavil novú palestínsku vládu. Hnutie vo svojom vyhlásení z nedele uviedlo, že Ištajovo vymenovanie do funkcie len zhorší rozkol medzi Palestínčanmi.



Vo vyhlásení zverejnenom agentúrou MNA sa uvádza, že za najlepší spôsob, ako urovnať situáciu v Palestíne, Hamas považuje vytvorenie vlády národnej jednoty a uskutočnenie volieb prezidenta a poslancov zastupiteľských orgánov.



Muhammad Ištaja vo funkcii palestínskeho premiéra nahradí Rámího Hamdalláha, ktorý svoje odstúpenie z funkcie oznámil v januári po tom, čo sa mu za celé roky nepodarilo zmieriť Fatah so súperiacim hnutím Hamas.



Denník The Times of Israel v nedeľu napísal, že Ištajova vláda bude zrejme stabilnejšia a na rozdiel od predchádzajúcich - neutrálnych - v nej budú dominovať zástupcovia Abbásovho hnutia Fatah. Predpokladá sa, že nová vláda ešte viac potlačí vplyv Hamasu, ktorý riadi pásmo Gazy.



Hamdalláhova vláda vznikla v roku 2014 v situácii, keď sa zmierenie medzi Hamasom a Fatahom ukázalo ako možné. Jej členmi sa síce stali zástupcovia odsúhlasení oboma stranami, ale proces zmierenia sa zastavil a Hamdalláhova vláda nebola schopná vykonávať svoje právomoci v pásme Gazy.



Ištaja má na sformovanie svojej vlády tri týždne. Po ich uplynutí môže požiadať ešte o ďalšie dva týždne. Ak však ani potom nepredstaví svoj kabinet, poverenie na zostavenie vlády mu odoberú a zveria inej osobe.



Ištaja je ekonóm so vzdelaním získaným v Británii a v Abbásovom hnutí Fatah zastával aj ministerskú funkciu. Bol tiež mierovým vyjednávačom s Izraelom a v súčasnosti predsedá Palestínskej hospodárskej rade pre rozvoj a obnovu (PECDAR).



Abbás stojí na čele obmedzenej samosprávy na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu a Hamas, ktorý zvíťazil v parlamentných voľbách v roku 2006, má svojho vlastného premiéra v pásme Gazy.



Palestínčania nemajú funkčný parlament ani nemali národné voľby od krátkej občianskej vojny v roku 2007, v ktorej sa stretla Západom podporovaná sekulárna strana Fatah s hnutím islamského odporu Hamas.