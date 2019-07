Islamský štát vyzýva na ďalšie útoky v Tunisku

Po revolúcii, ktorá sa v Tunisku odohrala v roku 2011, krajina zaznamenala nárast extrémizmu a útokov cielených na vojakov, políciu, civilistov, ale aj zahraničných turistov.

Tunis 17. júla (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) vyzvala na ďalšie útoky v Tunisku. Stalo sa tak prostredníctvom propagandistického videa, ktoré bolo natočené zrejme v Tunisku. Informovala o tom agentúra AFP.



Výzva sa objavila tri týždne po dvoch samovražedných útokoch, ktorých terčom bola polícia v hlavnom meste Tunis, ktoré si vyžiadali dve obete a ku ktorým sa prihlásil IS.



Video sa objavilo v utorok na kanáloch IS na sociálnych sieťach. Zachytáva ozbrojených mužov v kuklách, ktorí sľubujú vernosť džihádistickému vodcovi Abú Bakr Bagdádímu.



"Tvoji vojaci a tvoji synovia v krajine Kajrawánu si vedú dobre," povedal jeden z mužov účinkujúcich vo videu pod pseudonymom abú Umar al-Túnisí (Tunisan).



Kajrawán je mesto v strednej časti Tuniska. Tamojšia mešita je jedným z najvýznamnejších islamských pútnických miest a medina, historická časť mesta, bola v roku 1988 zaradená na zoznam svetového dedičstva UNESCO.



Ďalší džihádista, používajúci meno abú Chálid Túnisí, vo videu vyzval "zasiať (v Tunisku) teror".



Autenticitu videa, ktoré bolo rozoslané cez aplikáciu Telegram, nebolo možné ho okamžite overiť.



Po revolúcii, ktorá sa v Tunisku odohrala v roku 2011, krajina zaznamenala nárast extrémizmu a útokov cielených na vojakov, políciu, civilistov, ale aj zahraničných turistov. Bezpečnostná situácia sa síce v posledných rokoch zlepšila, ale výnimočný stav vyhlásený v roku 2015 platí aj naďalej.



Turistické útoky sa negatívne premietli do príjmov z turistického ruchu, ktoré boli vlani o tretinu nižšie ako v roku 2014. Napriek nestabilnej situácii Tunisko patrí k vyhľadávaným miestom dovolenky veľkej časti Európanov dovolenkujúcich v zahraničí.