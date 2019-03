Islamský štát nabral v dôsledku nepriaznivého počasia druhý dych

Bághúz je v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi IS a SDF, ktoré majú podporu USA.

Bághúz 14. marca (TASR) - Spojenými štátmi podporované sýrske povstalecké jednotky vo štvrtok uviedli, že militanti extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) využili nepriaznivé počasie a na svojom poslednom kontrolovanom kúsku územia na východe Sýrie uskutočnili sériu protiútokov. Informovala o tom agentúra AP.



Vo štvrtok - deň po tom, ako IS v sýrskej dedine Bághúz využil nepriaznivé počasie na spustenie protiútokov proti Kurdmi vedeným Sýrskym demokratickým silám (SDF) - aj naďalej vládne veterné počasie.



Vietor a oblaky prachu obmedzili viditeľnosť a extrémisti si dočasne oddýchli od náletov a leteckých prieskumov SDF. Militanti tiež pálili pneumatiky, aby hustými kúdolmi dymu zaplnili ovzdušie nad svojím stanovým táborom v Bághúze, kde zostáva neznámy počet bojovníkov IS.



Adnán Afrín - hovorca SDF podporovaných Spojenými štátmi - v stredu večer povedal, že v tejto oblasti dochádza k intenzívnym zrážkam medzi sýrskymi jednotkami a militantmi z IS, ktorí využívajú pri protiútoku mnohých samovražedných bombových útočníkov.



Bághúz je v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi IS a SDF, ktoré majú podporu USA. Oddiely SDF informovali, že z obliehanej dediny doteraz evakuovali desaťtisíce civilistov a ich jednotkám sa vzdali tisíce teroristov z Islamského štátu rôznych národností.