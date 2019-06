Islamský štát rozširuje svoje územia v Afganistane

Nemenovaný predstaviteľ americkej tajnej služby pôsobiaci v Afganistane uviedol, že nedávne útoky v afganskej metropole Kábul boli len "tréningom" na oveľa rozsiahlejšie útoky v Európe a USA.

Kábul 10. júna (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) prišla o svoj kalifát v Sýrii a Iraku, avšak rozširuje územia, ktoré ovláda v neprístupných horských oblastiach na severovýchode Afganistanu. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Islamský štát robí na severovýchode Afganistanu nábor nových členov a plánuje útoky v Spojených štátoch a v západnej Európe, čo vyvoláva natoľko veľké obavy, že Západ vidí potenciálneho partnera aj v afganskom militantnom hnutí Taliban, ktoré proti IS tiež bojuje.



Nemenovaný predstaviteľ americkej tajnej služby pôsobiaci v Afganistane uviedol, že nedávne útoky v afganskej metropole Kábul boli len "tréningom" na oveľa rozsiahlejšie útoky v Európe a Spojených štátoch.



Takmer dve desaťročia po invázii Spojených štátov do Afganistanu vidia americkí predstavitelia v Islamskom štáte väčšiu hrozbu, než predstavuje Taliban, a to najmä v dôsledku jeho čoraz sofistikovanejších bojových prostriedkov a stratégie uskutočňovania útokov na civilistov v Afganistane i inde vo svete.