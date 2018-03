Islamský štát sa prihlásil k útoku na východe Líbye

Pri piatkovom výbuchu auta naloženom výbušninami na okraji mesta Adžedábíja zahynuli najmenej traja príslušníci samozvanej Líbyjskej národnej armády.

Káhira 11. marca (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za bombový útok na kontrolné stanovište na východe Líbye. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Pri piatkovom výbuchu auta naloženom výbušninami na okraji mesta Adžedábíja zahynuli najmenej traja príslušníci samozvanej Líbyjskej národnej armády (LNA). Velí jej poľný maršal Chalífa Haftar, ktorý bojuje proti islamistom na východe Líbye. Tvrdí, že chce od teroristov oslobodiť celú Líbyu, v čom ho podporuje Egypt, Rusko a Spojené arabské emiráty.



Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré podporilo NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou, bohatou na ropu, súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise na západe krajiny s vládou v meste Tobruk na východe.



Haftar, ktorý velí armáde lojálnej vláde v Tobruku, má blízke vzťahy s ruskými predstaviteľmi a v uplynulých rokoch viackrát oficiálne navštívil Rusko, aby viedol rozhovory o podpore Moskvy pre líbyjskú armádu v boji proti terorizmu.