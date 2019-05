Islamský štát sa prihlásil k výbuchu policajného auta v Bangladéši

Bangladéšska polícia napriek tomu uvádza, že páchateľom útoku si nie je istá.

Dháka 27. mája (TASR) - Džihádistická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k výbuchu, ktorý v nedeľu večer zasiahol policajnú dodávku v tamojšom hlavnom meste Dháka. V pondelok o tom informovala americká organizácia SITE Intelligence Group, ktorá sa špecializuje na monitorovanie a vyhodnocovanie džihádistickej propagandy.



Bangladéšska polícia napriek tomu uvádza, že páchateľom útoku si nie je istá, píše agentúra DPA.



Výbuch v štvrti Malibagh, po ktorom auto zachvátil požiar, zranil troch policajtov.



SITE na Twitteri zverejnila status, podľa ktorého je za výbuchom IS.



Policajný komisár Asaduzzman Mia v pondelok priblížil, že nálož páchateľ umiestnil priamo vo vozidle. Podľa jeho slov išlo o omnoho mohutnejšiu explóziu, než bol výbuch v Dháke v apríli tohto roka, ku ktorému sa taktiež prihlásil IS.



V prevažne moslimskom Bangladéši zaznamenali za posledné roky nárast násilností páchaných islamskými extrémistami.



Pri útoku skupiny militantov na kaviareň v Dháke z júla 2016 prišlo o život 20 civilistov, väčšinou cudzincov. Zodpovednosť prevzala medzinárodná extrémistická organizácia Islamský štát. Bangladéšske úrady to však popreli s tým, že za útokom stála domáca džihádistická skupina Džamáatul mudžáhidín, ktorá sa od vtedy stala terčom opakovaných policajných razií.