Islamský štát vo východnej Sýrii údajne melie z posledného

Sýrske demokratické sily, vedené kurdskými jednotkami a spriaznené s USA, začali útoky zamerané na vyhnanie militantov IS z dediny Baghúz, jedinej oblasti, ktorú má IS ešte stále pod kontrolou.

Bejrút 14. februára (TASR) - Islamský štát (IS) už vo východnej Sýrii melie z posledného - extrémistická organizácia má v tejto oblasti bohatej na energetické zdroje svoju poslednú baštu, ktorá je terčom prebiehajúcej ofenzívy. Ide o štvorcový kilometer územia.



Vo štvrtok o tom informovali agentúry AFP a DPA - s odvolaním sa na Rámího Abdala Rahmána, šéfa organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) monitorujúcej konflikt v krajine.



Sýrske demokratické sily (SDF), vedené kurdskými jednotkami a spriaznené s USA, začali v sobotu útoky zamerané na vyhnanie militantov Islamského štátu z dediny Baghúz, jedinej oblasti, ktorú má IS ešte stále pod kontrolou. Dedina sa nachádza vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur.



"Dáiš (Islamský štát) už ledva dýcha, jeho živly sa teraz skrývajú medzi civilistami, aby sa ochránili," povedal Abdal Rahmán pre agentúru DPA. Spolu s džihádistami sú tam aj ich rodiny.



"Teraz sa musia zdržiavať v táboriskách (v okolí dediny) na poľnohospodárskej pôde pri východnom brehu rieky Eufrat," dodal šéf SOHR.



Veliteľ SDF Adnán Afrín uviedol, že zvyšky Islamského štátu sú zrejme odhodlané vzdorovať do posledného dychu. Podľa jeho slov je celkový počet militantov, mužov a žien, okolo 1000.



"V posledných dňoch využíva Dáiš tunely a ženy-bojovníčky ako samovražedné bombové atentátničky, ktoré autami alebo motorkami naloženými výbušninami útočia proti našim postupujúcim silám - Dáiš tým chce zdržať naše napredovanie," povedal Afrín.



Oddiely SDF stretávajú stovky vyhladovaných a zúbožených obyvateľov dediny Baghúz, ktorí sa im odovzdávajú do rúk.



Jednotky SDF podporuje v bojoch proti Islamskému štátu aj koalícia vedená Spojenými štátmi, ktorá podniká nálety, doplnilo SOHR.



Radikálna organizácia má stále aj základňu v sýrskej púšti severne od mesta Suchna, okolo 100 kilometrov od susedného mesta Dajr az-Zaur.



Sýrski Kurdi hrajú hlavnú rolu v boji proti Islamskému štátu a práve oni dobyli väčšinu územia, ktoré mal IS pod kontrolou v Sýrii, trpiacej takisto občianskou vojnou.