Islamský štát vyjadril podporu protivládnym protestom v Iráne

Irán zažíva od minulého štvrtka (28. decembra) vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády, na ktorých však zaznievajú i politické požiadavky.

Dubaj 5. januára (TASR) - Militanti z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) vyjadrili v piatok podporu protivládnym protestom, ktoré sa už vyše týždňa konajú v Iráne. Informovala o tom agentúra AP.



V najnovšom čísle svojho propagandistického týždenníka an-Nabá extrémisti z tzv. Islamského štátu označujú protesty v Iráne za "revolúciu proti režimu" a proti iránskej šiitskej teokracii. Vo vyhlásení IS sa tiež uvádza, že posolstvá, ktoré protestujúci v Iráne vysielajú svojim vládcom, sú "nesmierne dôležité" a demonštrácie by mali pokračovať.



Islamský štát je sunnitská džihádistická organizácia, ktorá vyznávačov iných náboženstiev, vrátane šiitskej vetvy islamu, pokladá za odpadlíkov.



IS sa prihlásil k zodpovednosti za ojedinelý útok zo 7. júna 2017, pri ktorom v budove iránskeho parlamentu a v mauzóleu ajatolláha Rúholláha Chomejního v Teheráne zahynulo 17 ľudí.



Irán zažíva od minulého štvrtka (28. decembra) vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády, na ktorých však zaznievajú i politické požiadavky. Násilné zrážky si vyžiadali už najmenej 21 mŕtvych a ďalšie stovky osôb zadržala polícia.