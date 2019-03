Islamský štát vyzýva na pomstu za útoky na mešity na Novom Zélande

Hovorca Dáišu takisto pohrozil Spojeným štátom a ich spojencom, že IS bude aj naďalej viesť boje v Sýrii.

Wellington 19. marca (TASR) - Islamský štát (IS) vyhlásil, že sa pomstí za útoky v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch, v ktorom minulý týždeň pravicový extrémista Brenton Tarrant zabil 50 ľudí a 50 ďalších zranil.



Islamský štát zverejnil v pondelok večer 40-minútovú audionahrávku, ktorá sa následne rozšírila cez sociálne siete. Jej pravosť zatiaľ nebola potvrdená. V utorok o tom informovala webová stránka stanice Deutsche Welle.



"Vodcovia neveriacich ronili za obeťami masakru len krokodílie slzy," povedal hovorca Islamského štátu abú Hasan Muhádžir. Zdôraznil, že vraždenie v mešitách vyprovokovalo príslušníkov IS k tomu, aby sa pomstili za spoluveriacich a obhajovali svoju vieru.



Hovorca Dáišu takisto pohrozil Spojeným štátom a ich spojencom, že IS bude aj naďalej viesť boje v Sýrii. "Pomstite krv svojich bratov a sestier," vyzval prívržencov Islamského štátu.



Posledná sýrska bašta IS v dedine Bághúz neďaleko hraníc s Irakom je v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi z IS a Kurdmi vedenými Sýrskymi demokratickými silami (SDF), ktoré majú podporu USA. Z obliehanej dediny doteraz evakuovali desaťtisíce civilistov a ich jednotkám sa vzdali tisíce teroristov z Islamského štátu rôznych národností.