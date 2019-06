Izrael a Hamas dosiahli dohodu o prímerí pozdĺž hraníc pásma Gazy

Dohoda sprostredkovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) a Egyptom podľa palestínskych zdrojov zahŕňa aj obnovenie dodávok paliva do oblasti pásma Gazy.

Tel Aviv 28. júna (TASR) - Predstaviteľ palestínskeho hnutia Hamas v piatok oznámil, že hnutie sa dohodlo s Izraelom na dlhodobom prímerí pozdĺž hraníc pásma Gazy. Informovala o tom agentúra DPA.



Dohoda sprostredkovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) a Egyptom podľa palestínskych zdrojov zahŕňa aj obnovenie dodávok paliva do oblasti pásma Gazy.



Izraelské úrady potvrdili, že Izrael povolí dodávky paliva a rozšíri rozsah rybolovnej zóny Gazy výmenou za to, že Hamas zastaví prejavy násilia, uviedol na svojej webovej stránke denník Haarec.



Hamas podľa Haarecu takisto zabezpečí, aby účastníci piatkových protestov pozdĺž hraníc zachovali nenásilnú formu demonštrácií.



Izrael v utorok pozastavil dodávky paliva do jedinej elektrárne v oblasti pásma Gazy, čím reagoval na nedávne útoky zápalnými balónmi, v dôsledku ktorých vypukli na juhu Izraela požiare.



Hovorca izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sa k poslednému vývoju situácie odmietol vyjadriť.



Hnutie Hamas sa v pásme Gazy ujalo moci v roku 2007, na čo Izrael a Egypt uvalili na toto územie blokádu. Izolácia a tri vojny medzi Izraelom a Hamasom značne narušili tamojšiu infraštruktúru.