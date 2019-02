Babiš a Netanjahu avizovali spoločné zasadnutie vlád

Schôdzka premiérov, ktorí si pochvaľovali dobré vzťahy oboch krajín, prebehla v jeruzalemskom hoteli King David.

Jeruzalem 19. februára (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa v utorok stretol v Jeruzaleme so šéfom izraelskej vlády Benjaminom Netanjahuom. Okrem iného s ním rokoval aj o využití liečebných konopí, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Schôdzka premiérov, ktorí si pochvaľovali dobré vzťahy oboch krajín, prebehla v jeruzalemskom hoteli King David. Dohodli sa na tom, že ešte tento sa rok uskutoční spoločné zasadnutie oboch vlád, s najväčšou pravdepodobnosťou na jeseň v Prahe.



"Izrael je strategickým partnerom Českej republiky na Blízkom východe," uviedol po rokovaní Babiš. "Zaujímali nás izraelské skúsenosti v hospodárení s vodou a s využitím liečebných konopí." Babiš by v tejto súvislosti rád privítal v ČR izraelských lekárov.



Netanjahu vyzdvihol podporu bývalého Československa pri budovaní základov Izraelského štátu. Ocenil aj vlaňajšie otvorenie Českého domu v Jeruzaleme, na ktorom sa zúčastnil prezident ČR Miloš Zeman. Ten sa netají tým, že by v Jeruzaleme rád otvoril aj české veľvyslanectvo.



Pôvodne sa mal v utorok konať v Jeruzaleme summit premiérov Vyšehradskej skupiny (V4) a Izraela. Po tom, čo svoju účasť pre spory s izraelskými činiteľmi odvolalo Poľsko, sa však uskutočnili len bilaterálne schôdzky premiérov jednotlivých krajín V4 s Netanjahuom.



Benjamin Netanjahu sa ešte pred Babišom stretol s predsedom slovenskej vlády Petrom Pellegrinim a po českom premiérovi prijal aj maďarského kolegu Viktora Orbána. Následne podľa agentúry AP prijal všetkých troch na obede vo svojej oficiálnej rezidencii.